Операция готовилась давно. О делах Рубана было известно заранее.

Операция по задержанию руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана готовилась давно. Следующей «жертвой» может стать руководитель организации «Украинский выбор», представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Такое мнение выразил украинский журналист Петр Шуклинов. На своей странице в Facebook он поделился инсайдом и сделал интересный прогноз, информирует svodka.net.

«Взяли Рубана. Подтвердили мои источники в СБУ. Завтра брифинг главы Службы Грицака. По моему мнению, это — первый шаг. А следующий — дикое животное, которое решило осудить журналистов за съемку своих полетов к другому животному в Москву», — с интригой написал Шуклинов, имея в виду Медведчука и его кума — президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что Рубана в ближайшее время доставят в Киев, и отпускать его никто не намерен.

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«Операция готовилась давно. О делах Рубана было известно заранее. Его упаковали и должны доставить в Киев. Рубана никто отпускать не собирается. Это не последнее задержание!» — отметил Шуклинов.

Пограничники задержали Рубана 8 марта на пункте пропуска Майорск и передали СБУ. Переговорщик попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину.

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