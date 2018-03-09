В Германии определились с новым составом правительства. МИД возглавит социал-демократ Маас Новым главой МИД Германии станет Гайко Маас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции". Фото: EPA/UPG Бывшая министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барли возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль стал министром труда, - сообщает DW. Бывший министр юстиции Гайко Маас стал главой немецкого МИД, а первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов. Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце, пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай. Министрами от ХДС стали Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан здравоохранения, Аня Карличек - образование и научных исследований, Юлия Клекнер - сельского хозяйства, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера. Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Хорст Зеегофер возглавит министерство внутренних дел, Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий. Ранее президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Выборы канцлера пройдут в Бундестаге 14 марта. Таким образом, длительные переговоры о создании коалиции в Германии увенчались успехом. Напомним, большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС / ХСС. Результаты голосования немецких социал-демократов поздравила также и канцлер Меркель, которая отметила, что с нетерпением ждет дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции "на благо страны". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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