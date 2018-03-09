|В Германии определились с новым составом правительства. МИД возглавит социал-демократ Маас
|09.03.2018 13:41
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Новым главой МИД Германии станет Гайко МаасСоциал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции".
Фото: EPA/UPG
Бывшая министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барли возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль стал министром труда, - сообщает DW.
Бывший министр юстиции Гайко Маас стал главой немецкого МИД, а первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов.
Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце, пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай.
Министрами от ХДС стали Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен - оборона, Йенс Шпан здравоохранения, Аня Карличек - образование и научных исследований, Юлия Клекнер - сельского хозяйства, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера.
Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Хорст Зеегофер возглавит министерство внутренних дел, Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий.
Ранее президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Выборы канцлера пройдут в Бундестаге 14 марта.
Таким образом, длительные переговоры о создании коалиции в Германии увенчались успехом.
Напомним, большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на создание их политической силой так называемой "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС / ХСС. Результаты голосования немецких социал-демократов поздравила также и канцлер Меркель, которая отметила, что с нетерпением ждет дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции "на благо страны".