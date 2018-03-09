Защита просит для руководителя Центра освобождения пленных Рубана домашний арест

Защита просит суд избрать для руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Сегодня я не вижу оснований для удовлетворения данного ходатайства (прокуратуры об аресте - ИФ). Я считаю, что сегодня с учетом того, что он имеет место жительства в городе Киеве, … довольно будет избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, даже если он будет круглосуточный…", - сказал адвокат Виталий Погосян на заседании суда по избранию меры пресечения В.Рубану.

Адвокат напомнил, что В.Рубан занимался вопросом обмена незаконно удерживаемых лиц на временно оккупированной территории и благодаря его усилиям были освобождены "около 700 лиц, которые были в так называемом плену, так называемые заложники".

Прокуратура настаивает на избрании В.Рубану меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.