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Защита просит для руководителя Центра освобождения пленных Рубана домашний арест
09.03.2018 13:45

Защита просит для руководителя Центра освобождения пленных Рубана домашний арест

Защита просит для руководителя Центра освобождения пленных Рубана домашний арест

Защита просит суд избрать для руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Сегодня я не вижу оснований для удовлетворения данного ходатайства (прокуратуры об аресте - ИФ). Я считаю, что сегодня с учетом того, что он имеет место жительства в городе Киеве, … довольно будет избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, даже если он будет круглосуточный…", - сказал адвокат Виталий Погосян на заседании суда по избранию меры пресечения В.Рубану.

Адвокат напомнил, что В.Рубан занимался вопросом обмена незаконно удерживаемых лиц на временно оккупированной территории и благодаря его усилиям были освобождены "около 700 лиц, которые были в так называемом плену, так называемые заложники".

Прокуратура настаивает на избрании В.Рубану меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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