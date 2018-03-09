Президент Петр Порошенко считает, что в Украине существует большой спрос на украинское кино и книги на государственном языке. По его словам, люди все больше читают на украинском и смотрят фильмы отечественного производства. Порошенко: В прошлом году при государственной поддержке завершено 47 фильмов разных жанров Фото: president.gov.ua "Еще один закон, о квотах не телевидении, только начинает действовать, но уже к началу действия закона мы видим гораздо больше украиноязычных программ на ТВ. Стали снимать и показывать украиноязычные сериалы наконец. Не переработанные, а настоящие – наши. Тогда как ранее в этой сфере сплошь царил российский секонд-хенд. Можем с надеждой говорить о возрождении национального кинематографа… В прошлом году при государственной поддержке завершено 47 фильмов разных жанров. В этом году на кинопроизводство выделим 1 млрд грн, вдвое больше, чем в предыдущем", – сказал президент.Он добавил, что прокатный успех ленты "Киборги" и многих других украинских фильмов свидетельствует об огромном общественном спросе на украинское кино."В 2017 году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили полтора миллиона билетов. Своими деньгами поддержали украинскую кинематографию. Это их сознательный выбор. И это именно то, чему я радуюсь… Это почти в четыре раза больше, чем в 2016 году! Я не сомневаюсь, что в 2018 году эту тенденцию мы точно продолжим", – считает Порошенко.По словам президента, "положительные сдвиги наметились и в украинском книгоиздании"."Я регулярно бываю во Львове, регулярно посещаю "Книжный Арсенал", и вижу эти изменения невооруженным глазом. Политическое решение ограничить импорт книг из страны-агрессора и борьба с контрабандой, которой эти книги завозились, создали новые ниши для нашего книгоиздания, новые возможности. Очень хорошо, что украинских книг сейчас становится гораздо больше, выросли объемы переводной литературы. Люди все больше наконец читают на украинском. Однако, несмотря на эти положительные тенденции, качественного и количественного рывка в книжной отрасли – к сожалению, я могу это констатировать – все еще не произошло. Правительство должно найти экономические рычаги для стимулирования книгоиздания, а писателей и добросовестных дистрибьюторов защитить от пиратства и нарушений их права интеллектуальной собственности, прежде только в интернете", – заявил Порошенко.9 марта со дня рождения Шевченко исполняется 204 года.С 13 октября 2017 года в Украине вступил в силу закон 2054-VIII о языковых квотах на телевидении. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке.5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины", запрещающий использование любой аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины и прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта.Согласно закону, под запрет попадают любые аудиовизуальные произведения, в которых содержатся "популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-агрессора". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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