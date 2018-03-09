Национальный флаг Украины во время "Парада наций" будет нести многократный чемпион и призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко

Национальный флаг Украины во время "Парада наций" будет нести многократный чемпион и призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко, сообщает " Укринформ ".

Всего во всемирном форуме спортсменов-инвалидов, который продлится с 9 по 18 марта, примут участие около 670 атлетов из 49-ти стран, которые разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, сноубоди и керлингу.

Среди участников Игр - 30 паралимпийцев Украины. Соревноваться украинцы в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.

На "белых" Паралимпиадах в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006 и Ванкувере-2010 и Сочи-2014 наши соотечественники завоевали 90 медалей (20 золотых, 34 серебряные и 36 бронзовых). В командном зачете Игр-2014 украинцы завершили соревнования четвертыми. Самое высокое место, третье было у нас в Турине.

На летних Играх достижения украинских паралимпийцев еще более впечатляющие: в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 "сине-желтая" сборная получила 374 медали (125, 115, 134)!

Состав паралимпийской сборной Украины-2018: