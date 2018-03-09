|В Пхенчхан проходит церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018
|09.03.2018 13:49
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Национальный флаг Украины во время "Парада наций" будет нести многократный чемпион и призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий ЛукьяненкоНа 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) началась торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.
Фото: 24 канал
Национальный флаг Украины во время "Парада наций" будет нести многократный чемпион и призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко, сообщает " Укринформ ".
Всего во всемирном форуме спортсменов-инвалидов, который продлится с 9 по 18 марта, примут участие около 670 атлетов из 49-ти стран, которые разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, сноубоди и керлингу.
Среди участников Игр - 30 паралимпийцев Украины. Соревноваться украинцы в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.
На "белых" Паралимпиадах в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006 и Ванкувере-2010 и Сочи-2014 наши соотечественники завоевали 90 медалей (20 золотых, 34 серебряные и 36 бронзовых). В командном зачете Игр-2014 украинцы завершили соревнования четвертыми. Самое высокое место, третье было у нас в Турине.
На летних Играх достижения украинских паралимпийцев еще более впечатляющие: в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 "сине-желтая" сборная получила 374 медали (125, 115, 134)!
Состав паралимпийской сборной Украины-2018:
лыжные гонки и биатлон - Александр Казик, Ольга Прилуцкая, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Виталий Лукьяненко, Дмитрий Суярко, Александр Махоткин, Юрий Уткин, Оксана Шишкова, Богдана Конашук, Юлия Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Ирина Буй, Игорь Рептюх Григорий Вовчинский, Тарас Радь, Сергей Романюк, Максим Яровой, Виталий Сытник, Борис Бабар, Виталий Казаков, Сергей Кучерявый, Иван Марчишак, Александр Мукшин, Лада Нестеренко, Денис Никулин, Руслан Перехода, Василий Потапенко, Назар Стефурак;