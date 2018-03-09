|«Я должен был перевозить мебель, меня подставили», — Рубан в суде
|09.03.2018 13:51
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В Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» . Прокуроры просят Рубану арест 60 дней без определения залога, пишет Левый Берег.
В сообщении на суда отмечается, что Рубана подозревают в трех статьях Уголовного кодекса Украины — ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Рубан в суде рассказал, что его подставили.
Он якобы «должен был перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать мебель».
По его словам, место, где его задержали расположено между украинскими блокпостами. «И со стороны Донецка нужно пройти украинский блокпост, и со стороны Бахмута нужно пройти блокпост. Там не пропускают просто так, там стоят офицеры и солдаты с автоматами», — сказал Рубан.
После этого представители военной прокуратуры зачитали подозрение.