В Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» . Прокуроры просят Рубану арест 60 дней без определения залога, пишет Левый Берег.

В сообщении на суда отмечается, что Рубана подозревают в трех статьях Уголовного кодекса Украины — ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Рубан в суде рассказал, что его подставили.

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Он якобы «должен был перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать мебель».

По его словам, место, где его задержали расположено между украинскими блокпостами. «И со стороны Донецка нужно пройти украинский блокпост, и со стороны Бахмута нужно пройти блокпост. Там не пропускают просто так, там стоят офицеры и солдаты с автоматами», — сказал Рубан.

После этого представители военной прокуратуры зачитали подозрение.

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