МХП объявил о рефинансировании евробондов-2020 и роад-шоу нового выпуска

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму от $247,8 млн.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), начальный этап приема заявок завершается 21 марта 2018 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

МХП уточняет, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.

Детали нового выпуска в сообщении не уточняются.

Как сообщалось, МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн.

После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн.

Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.