Актрису уже раскритиковали в Украине за это заявление: «До неё даже не дошло, что запрещают их не «из мести», а потому, что они тупо нарушают наши законы».

Российская актриса Лия Ахеджакова прокомментировала попадание своей коллеги Алисы Фрейндлих, которая в 2016 году поддержала аннексию Крыма, в «черный список» Минкульта Украины, информирует svodka.net.

Ее резкий ответ на это решение публикует ТСН.

«Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», — сказала она.

В Украине уже упрекнули Ахеджакову из-за этого заявления.

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Так, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий написал в своем блоге на «Обозревателе»: «Опять они лезут с поучениями. Ахеджаковой, видимо, заняться нечем. До неё даже не дошло, что запрещают их не «из мести», а потому, что они тупо нарушают наши законы. Обычная формальность, приучающая к адекватному поведению: нарушил — наказали. Но ведь для них это — «украинские [недо]законы». Мы же так, малоросы, у нас же всё несерьёзно. Сало едим и в шаровары сморкаемся. Не то, что эти светочи культуры…».

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что не выступает в Украине с гастролями, так как опасается возможных последствий, несмотря на то, что в страну ее «зовут, и очень».

Кроме того, по ее словам, ей постоянно угрожает агент ФСБ из-за позиции по Украине.

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