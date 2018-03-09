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Порошенко приказал главе СБУ Грицаку взять "дело Рубана" под личный контроль
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09.03.2018 13:57
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Дело в отношении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана нужно
расследовать в кратчайшие сроки, заявил президент Украины Петр
Порошенко в ходе встречи с руководителем Службы безопасности
Украины Василием Грицаком. Порошенко: Цель была одна –
дестабилизировать общество через массовые террористические атаки
Фото: president.gov.ua "Я прошу генерала Грицака взять под свой
личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять
под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу
подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно
неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические
акты готовились в Украине и какая для этого была задействована
сеть", – отметил он.Порошенко добавил, что дело нужно
расследовать в к кратчайшие сроки и привлечь виновных к
ответственности."Цель была одна – дестабилизировать общество
через массовые террористические атаки", – заявил
президент.Грицак отметил, что в ходе брифинга, который запланирован
на 15.00, СБУ сообщит больше подробностей этого дела."Они для
некоторых будут шокирующими", – сказал глава Службы
безопасности.
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