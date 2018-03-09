Дело в отношении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана нужно расследовать в кратчайшие сроки, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Порошенко: Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки Фото: president.gov.ua "Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", – отметил он.Порошенко добавил, что дело нужно расследовать в к кратчайшие сроки и привлечь виновных к ответственности."Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", – заявил президент.Грицак отметил, что в ходе брифинга, который запланирован на 15.00, СБУ сообщит больше подробностей этого дела."Они для некоторых будут шокирующими", – сказал глава Службы безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины президент что службы террористические Теги: происшествия