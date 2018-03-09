|Порошенко вручил Шевченковские премии-2018
|09.03.2018 13:57
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Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2018 году составит 240 тыс. гривен каждаяПрезидент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.
Фото: пресс-служба президента
Он отметил, что на получение высшей государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь "преодолели гонку".
Так, согласно указу , премия присуждается писательницы Эмми Андиевской - за книги стихов "ежедневно: перископы", "Маратонський бег", "в стол виды", "Бездзиґарний время", "Города валета"; художник Павел Маков - за творческий проект " Потерянный Рай " ; публицисту Сергею Плохия - за книгу "Врата Европы»; композитора Виктории Полевой через хоровую симфонию на канонические тексты "Светлые песнопения".
Также премию получили режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов - за цикл историко-документальных фильмов о Майдане 2014 года.
Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2018 году составит 240 000 гривен каждая.
Напомним, Президент Петр Порошенко заявил о намерении подписать указ о разработке 10-летней программы укоренение и укрепление государственного статуса украинского языка.