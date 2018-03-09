Что дал России возвращенный полуостров? Можно до бесконечности долго говорить о скрепах Крымской Весны и спасении русской государственной идеи. Вполне логичны стратегические выгоды и геополитические полюсы. Но сейчас речь о другом плюсе – том, что на термометре. Крым подарил большой заснеженной стране свое невероятно щедрое солнце.

Приходится удерживаться, когда звонишь в Москву. Рассказ о том, какая у нас погода, слишком похож на откровенное издевательство. Бахчисарай, полдень «женского дня», над столицей Крымского ханства ослепительное голубое, теплое небо. Столбик уличного термометра в тени подскочил до + 19.

Дарить цветы как-то странно, когда в каждом палисаднике буквально море подснежников и хорошие хозяева устали хвалится нарциссами.

В мартовский уик-энд народ начал обрезку деревьев. Надо спешить, а то зацветут сады, виноградная розга на свежем срезе начнет капать соком. Кизил выбросил большие желтые «бурбульки», это шайтан-дерево первым встречает весну. И вот тащишь лестницу, топаешь с секатором вокруг яблонь, уже не замечая растоптанных первоцветов. Ничего, море новых растет!

Подснежниковый рай заходил в Крым три раза. Первые цветки появились на оттепель сразу после Нового года. Смешно наблюдать, как туристы из Йошкар-Олы хватались за смартфоны, чтобы сфоткать маленький кустик январских подснежников, проклюнувшихся на южном склоне бахчисарайского Свято-Успенского монастыря. Местные прихожане пожимали плечами и улыбались – мол, чего удивляетесь, обычное дело.

Потом было февральское окно. Замечательный севастопольский фотохудожник Юрий Югансон пробежался по горным окрестностям Балаклавы и опубликовал серию по-настоящему буйствующих цветочных ковров. Однако в последний зимний день вдруг завьюжило. Снег лег на Малахов курган, белой шапкой накрыло памятник адмиралу Корнилову, сугробы выросли в Итальянском дворике Херсонеса.

Никто не расстраивался, потому что через сутки от холода не осталось даже воспоминаний. Снег разве что на горной гряде Ай-Гетри, где не протолкнуться от лыжников и cноубордистов.

Сегодня Юра Югансон снимает на «Малашке» первые грибы, куда больше похожие на розово-малиновые цветы.

Говорят, съедобные, хотя кто станет есть такую красоту? Мартовские подснежники снова укутали Аю-Даг – знаменитую Медведь-гору. Что-то совсем невообразимое творится в Никитском ботаническом саду. Фотографии цветущих аллей выставила сотрудница «Никиты» Елена Голованова. Подписала снимки: «Всё это есть в нашем саду. Теперь Вы знаете, зачем ехать в Крым в марте».

С праздником, Лена. И счастья твоей родной солнечной Ялте!..

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