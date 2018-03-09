Укргидрометцентр сообщил когда ожидать тепла

Погоду Украины в ближайшие дни будет определять умеренно теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, днем на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях до 11° тепла.

В Киеве ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 марта самая высокая температура днем была +17° в 1914 году, самая низкая ночью -19,8° в 1898 году.

11 марта в восточных областях и на севере Левобережья небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Кроме восточной части, кое-где туман. На дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-7° мороза, днем около 0°; на юге и западе ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла, в Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.