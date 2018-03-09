По его словам, «операция была спланирована офицером с позывным «Кедр».

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан в ходе заседания суда прокомментировал свое задержание, информирует svodka.net.

Так, он заявил, что из него делают «террориста №1». По его словам, «операция была спланирована офицером с позывным «Кедр».

«Авто принадлежит «Кедру». Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер «Кедр», сказал чтобы меня пропустили. Через 220 м на авто прикрепили черные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повел и меня окружили. Черный номер исчез, его срезали. Про оружие я не знал», — сказал он в суде.

Силовики утверждают, что на КПП при себе у Рубана был запас оружия, который он пытался провезти в Украину: ящики ручных гранат, гранат для подствольных и автоматических гранатометов, осколочные заградительные мины, кумулятивные заряды РПГ-7, детонаторы различных типов, ручные гранатометы РПГ-22, 120-мм мины, миномет калибра 50 мм с боекомплектом, больше дюжины автоматов и ручных пулеметов, десятки тысяч патронов.

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Дело ведет следователь СБУ Александр Томусяк.

8 марта СБУ в зоне АТО на Донбассе в четверг, 8 марта, задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Утром 9 марта ему объявили о подозрении в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Также ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием

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