Министерство финансов должен возглавить и.о. главы СДПГ Олаф Шольц.
СДПГ определилась со своими кандидатами в коаилиционное
правительство Германии Фото: pixabay.com пишет DW.Шольц возглавит
минфин. Заместителя руководителя фракции СДПГ Хубертуса Хайля
предлагают на пост министра труда и социальных дел. Катарина Барли,
которая возглавляла министерство по делам семьи, должна стать
министром юстиции.На должность министра защиты окружающей среды
партия предложила генерального секретаря СДПГ в федеральной земле
Северный Рейн – Вестфалия Свенью Шульце.Министром по делам семьи
может стать 39-летняя Франциска Гиффей.Политический кризис в
Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым
серьезным за последние 70 лет.Согласно договоренностям от 7
февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за
Меркель. Ее кандидатуру выдвинул президент
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта. ХДС и СДПГ
получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут
три поста в новом правительстве.8 марта в немецких СМИ появилась
информация, что должность министра иностранных дел Германии в новом
правительстве может перейти к министру юстиции страны, члену СДПГ
Хайко Маасу. При этом нынешний глава МИД Германии Зигмар Габриэль
сообщил, что не войдет в новый состав правительства.Как
сообщает Reuters, в соответствии с соглашением между блоком
канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ,
последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост
главы внешнеполитического ведомства.
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