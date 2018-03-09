Министерство финансов должен возглавить и.о. главы СДПГ Олаф Шольц. СДПГ определилась со своими кандидатами в коаилиционное правительство Германии Фото: pixabay.com пишет DW.Шольц возглавит минфин. Заместителя руководителя фракции СДПГ Хубертуса Хайля предлагают на пост министра труда и социальных дел. Катарина Барли, которая возглавляла министерство по делам семьи, должна стать министром юстиции.На должность министра защиты окружающей среды партия предложила генерального секретаря СДПГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия Свенью Шульце.Министром по делам семьи может стать 39-летняя Франциска Гиффей.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Ее кандидатуру выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 5 марта. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.8 марта в немецких СМИ появилась информация, что должность министра иностранных дел Германии в новом правительстве может перейти к министру юстиции страны, члену СДПГ Хайко Маасу. При этом нынешний глава МИД Германии Зигмар Габриэль сообщил, что не войдет в новый состав правительства.Как сообщает Reuters, в соответствии с соглашением между блоком канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ, последняя получила право самостоятельно выбрать кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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