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Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения, - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
09.03.2018 14:05
Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения, - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет
Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.
Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения, - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ Фото: українська правда

В зал суда Рубана завели около 12:00, - сообщает корреспондент Украинской правды с места происшествия.

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.

Фото: Украинская правда

Рубана  задержали утром 8 марта  в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие.Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.

Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую в пьятницю9 марта сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.  

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