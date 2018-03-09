Рубан заявив у суді, що не знав про наявність зброї в автомобілі

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий напередодні в зоні АТО з арсеналом зброї, заявляє, що не знав про її наявність у своєму автомобілі.

Під час засідання Шевченківського райсуду Києва з обрання йому запобіжного заходу, Ю.Рубан заявив, що заперечує всі обвинувачення на свою адресу. Він повідомив, що операція була спланована офіцером із позивним "Кедр".

"Про наявність зброї я не знав... Вони були всі в змові, тому що слідча група виїхала на це місце для мого затримання ще 5 березня. Це була організована операція", - сказав В.Рубан.