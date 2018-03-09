|"Никаких освобождений не будет": Юрий Луценко о задержании Рубана
|09.03.2018 14:12
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Сторонники лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука пытаются освободить задержанного, по данным Мирослава Гая
Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «неслучайным» задержание украинского переговорщика по обмену пленными с ОРДЛО Владимира Рубана. Об этом он написал в комментарии под постом волонтера Мирослава Гая в фейсбуке, информирует svodka.net.
Гай сообщил о задержании Рубана при перевозке оружия в Украину и назвал его «одним из главных агентов пропутинской администрации» в «Л/ДНР». Он обвинил Рубана в «незаконном присвоении себе звания генерала», а также «во внедрении агентов ФСБ в Украину под видом пленных». «Для этого ему была отведена роль переговорщика», — написал он.
Гай без уточнения источника написал, что сторонники лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука пытаются освободить задержанного. Генпрокурор Юрий Луценко в другом комментарии написал: «Никаких освобождений не будет».
О задержании руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана сообщили в ночь на 9 марта. По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, задержание произошло на контрольном пункте пропуска (КПВВ) «Майорск», который находится на линии разграничения с ДНР. Тука опубликовал фото боеприпасов и утверждает, что Рубан пытался провести «целый запас оружия» под видом переселенца.
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Задержанного доставили в мариупольское СИЗО, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Рубан участвовал в организации обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР с 2014 года.