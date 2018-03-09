Глава британского правительства призвала дождаться завершения
расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея
Скрипаля, для чего полиции понадобится "время и пространство". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Фото: ЕРА Глава
британского правительства призвала дождаться завершения
расследования, для чего полиции понадобится "время и
пространство".Мэй заверила, что если нужно будет принять меры,
"правительство сделает это должным образом и в положенное время".8
марта Бэйли пришел в сознание.4 марта 2018 года в Солсбери в
бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его
дочь. В полиции и разведке Британии считают,
что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне,
сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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