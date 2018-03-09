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Порошенко назвал задержание Рубана "блестящей операцией"
09.03.2018 14:13
Порошенко назвал задержание Рубана "блестящей операцией"
Порошенко отреагировал на задержание руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана
Президент Петр Порошенко назвал задержание бывшего переговорщика по пленных Владимира Рубана молниеносной операцией.
Порошенко назвал задержание Рубана "блестящей операцией" Фото: president.gov.ua

Президент поручил председателю СБУ Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль.

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Петро Порошенко ✔@poroshenko
 

Заслухав доповідь Голови СБУ Василя Грицака з приводу затримання Володимира Рубана. Вдячний офіцерам-оперативникам за блискуче виконання операції.

13:38 - 9 мар. 2018 г.
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Напомним, сегодня Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсудКиева для избрания меры пресечения. 

Рубана  задержали утром 8 марта  в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.

Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" в пятницы 9 марта  сообщили о подозрении  в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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