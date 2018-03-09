Заслухав доповідь Голови СБУ Василя Грицака з приводу затримання Володимира Рубана. Вдячний офіцерам-оперативникам за блискуче виконання операції.
|Порошенко назвал задержание Рубана "блестящей операцией"
|09.03.2018 14:13
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Порошенко отреагировал на задержание руководителя Центра освобождения пленных Владимира РубанаПрезидент Петр Порошенко назвал задержание бывшего переговорщика по пленных Владимира Рубана молниеносной операцией.
Фото: president.gov.ua
Президент поручил председателю СБУ Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль.
Напомним, сегодня Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсудКиева для избрания меры пресечения.
Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.
Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" в пятницы 9 марта сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.