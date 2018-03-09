Президент поручил председателю СБУ Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль.

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Напомним, сегодня Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.