Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро. Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал своей странице в Twitter.

«Комиссия предлагает 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины. Важно, что ЕС стоит (вместе с Украиной), и это (МФП) поддержит страну. Мы рассчитываем, что Европейский парламент, Совет ЕС и государства-члены утвердят это решение», — отметил он.

На брифинге представитель Европейской комиссии Александр Винтерштайн также сообщил, что «Европейская комиссия утвердила предложения по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать стабилизационные и структурные реформы». «Новая программа ставит целью достижение экономической стабильности и поддержку структурных реформ, на что были направлены и три предыдущие МФП», — подчеркнул он.

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Представитель ЕК отметил, что условием для получения помощи будет реализация реформ, разработанных для того, чтобы «реагировать на уязвимые места в украинской экономике».

Это уже четвертая программа, по которой Киев получает макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд было выделено в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.

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