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Порошенко приказал главе СБУ Грицаку взять дело Рубана под личный контроль
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09.03.2018 14:21
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Дело в отношении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана нужно
расследовать в кратчайшие сроки, заявил президент Украины Петр
Порошенко в ходе встречи с руководителем Службы безопасности
Украины Василием Грицаком. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Порошенко обсудил дело в отношении Рубана с
Грицаком (слева) Фото: president.gov.ua "Я прошу генерала Грицака
взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю
генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого
дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите
абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные
террористические акты готовились в Украине и какая для этого была
задействована сеть", – отметил он.Порошенко добавил, что дело
нужно расследовать в кратчайшие сроки и привлечь виновных к
ответственности."Цель была одна – дестабилизировать общество
через массовых террористических атак", – заявил
президент.Грицак отметил, что в ходе брифинга, который запланирован
на 15.00, СБУ сообщит больше подробностей этого дела."Они для
некоторых будут шокирующими", – сказал глава Службы
безопасности.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия
Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники
СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение
объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Сейчас Шевченковский райсуд Киева избирает Рубану
меру пресечения.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели,
которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого,
он выполнял роль водителя, а автомобиль "принадлежит старшему
офицеру Кедру".
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