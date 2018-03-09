Дело в отношении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана нужно расследовать в кратчайшие сроки, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко обсудил дело в отношении Рубана с Грицаком (слева) Фото: president.gov.ua "Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", – отметил он.Порошенко добавил, что дело нужно расследовать в кратчайшие сроки и привлечь виновных к ответственности."Цель была одна – дестабилизировать общество через массовых террористических атак", – заявил президент.Грицак отметил, что в ходе брифинга, который запланирован на 15.00, СБУ сообщит больше подробностей этого дела."Они для некоторых будут шокирующими", – сказал глава Службы безопасности.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Сейчас Шевченковский райсуд Киева избирает Рубану меру пресечения.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, он выполнял роль водителя, а автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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