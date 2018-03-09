|"Все были в сговоре": Рубан в суде отвергает обвинения
|09.03.2018 14:21
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По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр"Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса
Фото: українська правда
Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта, пишет Еspreso.tv .
По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".
"Я должен был перевезти товар с одной стороны на другую. По словам" Кедра ", я должен был перевезти мебель", - заявил он.
Также Рубан сообщил, что военные ехали с ним, но после остановки покинули его.
"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".
Напомним, сегодня Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсудКиева для избрания меры пресечения.
Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.
Руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" в пятницы 9 марта сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и подготовке теракта.