По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр"

Об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта, пишет Еspreso.tv .

По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".

"Я должен был перевезти товар с одной стороны на другую. По словам" Кедра ", я должен был перевезти мебель", - заявил он.

Также Рубан сообщил, что военные ехали с ним, но после остановки покинули его.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".

Напомним, сегодня Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.