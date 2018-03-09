|Мэй обещает России «уместный» ответ на отравление экс-полковника ГРУ
|09.03.2018 14:22
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала «уместный» ответ в случае подтверждения ответственности России за отравление бывшего российского агента и его дочери.
«Но давайте дадим полиции время и пространство, чтобы провести расследование, – сказала Мэй, выступая на телевидении. – Разумеется, если нужно будет принять меры, правительство сделает это должным образом в должное время, основываясь на лучших доказательствах», передает Голос Америки.
Министр внутренних дел страны Эмбер Радд, выступая в парламенте, отметила:
«Применение нервнопаралитического вещества на территории Великобритании – возмутительный и безответственный поступок. Это было жестокое и публичное покушение на убийство».
Как рассказал представитель полиции британскому каналу Sky News, в результате распыления нервнопаралитического вещества у торгового центра в Солсбери пострадал в общей сложности 21 человек.