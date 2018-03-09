Со времён краха кредитного и фондового рынка в 2008 году американцев неутомимо бомбардируют сюжетом «восстановления» нашей экономики. Некоторым вполне довольно просто до бесконечности слышать это, чтобы отбросить любые опасения, которые у них могли быть в отношении экономики. Однако некоторых такое не удовлетворяет. Нам нужны конкретные данные, которые действительно подкрепляли бы эту мысль, но за многие годы мы этих данных так и не увидели.

На самом деле мы слышали от официальных лиц ФРС, что верно совершенно противоположное. Они признали, что так называемое восстановление поддерживается указами, и что существует опасность, что когда ФРС в конце концов прекратит искусственно подталкивать экономику постоянными стимулами и близкими к нулевым значениям процентными ставками, весь этот фарс полетит вверх тормашками.

Например, Ричард Фишер, прежний глава отделения ФРС Далласа, несколько лет назад признал, что центральный банк США занимался манипуляциями на фондовой бирже с игрой на повышение:

«Что делала ФРС — и я был частью той группы — мы запустили большой рыночный рост, начав в 2009-м.

Это, я бы сказал, своего рода «обратный фактор Уимпи» — дайте мне два гамбургера сегодня в обмен на один завтра.

Я не удивлен, что практически на какой показатель не взгляни... он существенно просел».

Далее Фишер намекнул на грозящую опасность (хотя предсказанное падение откровенно консервативно, на мой взгляд), сказав:

«Я предупреждал коллег, чтобы те не вздрагивали, если в какой-то момент у нас будет корректировка 10-20%... Все, с кем вы говорите... уже в курсе, что рынки очень переоценены».

Можно сказать, что это просто мнение одного из членов ФРС. Но недавно открылось, что в 2012 году Джером Пауэлл высказал такое же мнение на совещании ФРС, отчёт о котором появился только сейчас:

«У меня есть озабоченность большими закупками. Как уже указывали другие, общество дилеров сейчас оценивает балансовые отчёты и закупки в первом квартале 2014 года в сумму около $4 триллионов. Я признаю, что это намного превышает ту реакцию, что я ожидал, и мне очень неуютно по паре причин.

«Во-первых, вопрос, к чему останавливаться на $4 триллионах? Рынок в большинстве случаев будет приветствовать нас, если мы сделаем больше. Рынку никогда не бывает довольно. Наши модели всегда будут говорить нам, что мы помогаем экономике, и у меня, наверное, всегда будет чувство, что выгоды эти переоценены. И мы сможем сказать себе, что функционирование рынка не ухудшилось и что инфляционные ожидания под контролем. Что нас остановит, кроме намного более быстрого экономического роста, который, наверное, создать не в наших силах? Когда нам придёт пора продавать или даже прекратить покупать, то реакция будет очень сильной, есть все причины ожидать сильную реакцию. Итак, есть два пути, смотря как на это посмотреть. Это касается $1.2 триллиона продаж; у вас 60 месяцев, получается около $20 миллиардов в месяц. Это вполне вероятно на рынке, где норма к середине следующего года будет $80 миллиардов в месяц. Другой взгляд, однако, состоит в том, что это не столько продажа, продолжительная, это еще и сброс наших позиций короткой волатильности».

Учтите, что Джером Пауэлл теперь ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРС. В 2012 году он был вполне в курсе точного воздействия отказа от стимулов (среди которых низкая процентная ставка) на фальшивое восстановление на фондовом рынке. Он продолжает:

«Третье мое опасение — и другие тоже этого касались — проблема ухода от почти $4 триллионных балансовых отчётов. В июне 2011 года мы установили ряд принципов и с тех пор кое-что сделали, но мне кажется, что мы, по-видимому, были чрезмерно уверены в том, что это можно будет провести гладко. Рынки могут оказаться намного более динамичными, чем мы думаем.

Когда вы поворачиваетесь и говорите рынку «У меня этого добра на $1.2 триллиона, то это не просто $20 миллиардов в месяц — это намек на то, что будет дальше. И я думаю, что есть неплохие шансы, что вы получите очень динамичную реакцию на рынке. Я думаю, мы на самом деле находимся в точке поощрения рисков, и это должно дать нам паузу.

Инвесторы на самом деле понимают сейчас, что мы будем препятствовать серьёзным потерям. Им не так уж легко делать деньги, но у них есть все стимулы, чтобы рисковать, и они это делают. В то же время всё выглядит так, словно мы надуваем пузырь длительных фиксированных доходов по всему кредитному спектру, что приведёт к крупным потерям, когда в дальнейшем процентные ставки будут повышены. Вы почти можете сказать, что такова наша стратегия».

Если Пауэлл полностью осознавал в 2012 году, что произойдёт на рынках из-за сокращений балансовых отчётов ФРС, то вопрос в том, будет ли он честен теперь? Я подозреваю, что нет, учитывая, что его самое первое обращение к американской общественности после того, как он стал главой ФРС, состояло в механическом повторении всё той же чуши, что мы годами слушали от Дженет Йеллен. Ведущие СМИ отчаянно пытаются предположить, что Пауэлл может «удивить» инвесторов изменением политики поднятия ставок и сокращения балансовых отчётов, но пока рынки на это не покупаются.

Первый день Пауэлла на посту председателя был встречен самым резким падением американских акций за многие годы. Прощальный январский дар Йеллен инвесторам состоял в сокращении балансовых отчётов ФРС на $18 миллиардов, на $6 миллиардов больше, чем первоначально заявляла ФРС. Для меня ясно, что как только рынки двинутся прямо коррелировать с балансовыми отчётами ФРС, они тоже упадут в прямой взаимосвязи с балансовыми отчетами ФРС. только через неделю после того, как балансовые отчёты были сокращены больше, чем ожидалось, рынки упали почти на 10%.

Итак, вопрос теперь в том, продолжит ли Пауэлл этот курс на повышение ставок и сокращение балансовых отчётов с учётом того, что он знает, каковы будут результаты? Я полагаю, что он сделает именно это. Почему? Потому, что цель ФРС — намеренное контролируемое уничтожение не только американских рынков, но также и американских долговых инструментов и доллара.

Если я ошибаюсь, то Пауэлл, осознавая угрозу, обратит вспять политику повышения ставок и прекратит сокращение балансовых отчётов в попытке поддержать систему. Если же я прав, то мы увидим, как Пауэлл продолжает эту политику в 2018 году и позволяет произойти «внутреннему взрыву» системы.

Как это повлияет на цену золота? Ну, в ближайшей перспективе мы можем увидеть спланированное падение или стагнацию рынков металла, как мы наблюдаем пока в этом месяце. То есть, когда разразится настоящий кризис с акциями, стоит ожидать, что металлы взлетят в цене, поскольку инвесторы кинутся в безопасную гавань. Психология рынков начнёт действовать намного сильнее, чем основные принципы. Стоит учитывать добровольное невежество и то, сколько оно сможет продержаться, прежде чем перевесят факты.

Есть несколько основных проблем, которые начнут проявляться при росте ставок и сокращении балансовых счетов, включая тот факт, что корпоративный долг сейчас находится на уровне далеко за пределами того, что было при крахе 2008 году, а личные сбережения сократились.

Доходы Казначейства выросли до 10-летнего максимума, отцепившись от рынков и заставляя предположить, что сокращение балансовых отчётов может внести свой вклад в бегство от обыкновенных акций.

Обратные выкупы, подпитываемые низкими процентными ставками, помогали поддерживать рынки многие годы. Однако большинству компаний запрещены обратные выкупы до того, как они представят данные о доходах. Не стоит и упоминать, что долги, накопленные компаниями, сокращают их возможность покупать государственные ценные бумаги. Мы уже видели, что случается без обратного выкупа — полный беспорядок на рынке. Если именно это происходит в месяц сокращения обратных выкупов, то что произойдёт, когда процентные ставки поднимутся довольно, чтобы сделать заёмный капитал запретительным (т. е. чрезмерно дорогим)?

Во что все это выльется? Реальность такова, что в нашей экономике НЕ СУЩЕСТВУЕТ МЕХАНИЗМА, работающего довольно, чтобы поддержать рынки на плаву, когда ФРС отходит в сторону. Почти все в огромных долгах, некому покупать на том уровне, что необходимо, кроме ФРС.

Мы находимся лишь в самом начале этой новой тенденции с акциями, но будет интересно посмотреть на реакцию системы, когда ФРС продолжит поднимать ставки и сокращать балансовые отчёты. Будет ли начало каждого месяца в 2018 году ознаменовываться новым штормом продаж и паникой? Сложно сказать. Однако, математика определённо не поддерживает бычий рынок в течение этого года.

А пока, вероятно, слепая вера в положительную отдачу будет вызывать спорадические вспышки покупок на короткий срок, и неосторожные инвесторы (и алгоритмы) будут считать это подтверждением, что покупка всегда будет хорошим шагом. Но эти случайные покупки пока, кажется, встречаются со всё более суровыми спадами активности. И не потребуется так уж много совещаний ФРС, чтобы стало понятно, будут ли центральные банки продолжать поддерживать государственные ценные бумаги или нет. По мне, так, по-видимому, решение прекратить поддержку уже принято.

Комментарии:

soldier

Можете ли вы предсказать, насколько, по вашему мнению, всё будет плохо? Говорим ли мы о коллапсе в стиле «Безумного Макса», когда распределение продовольствия и электросети сильно пострадают (но это также уничтожит и их шпионскую сеть, не так ли?) или что-то ещё конкретно?

Брендон Смит

В настоящее время я бы использовал модель Венесуэлы, чтобы понять, что нас ждёт.

Брендон Смит

оригинал статьи: , США

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