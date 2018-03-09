Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в автомобиле

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный накануне в зоне АТО с арсеналом оружия, заявляет, что не знал о его наличии в автомобиле.

В ходе заседания Шевченковского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, В.Рубан заявил, что отрицает все обвинения в свой адрес. Он сообщил, что операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

"О наличии оружия я не знал... Они были все в сговоре, потому что следственная группа выехала на это место для моего задержания еще 5 марта. Это была организованная операция", - сказал В.Рубан.

Согласно его показаниям, он должен был перевезти "товар на ту сторону и оттуда забрать, со слов "Кедра", мебель, что я и сделал". "Место, где меня арестовали (…), чтобы в него попасть, надо или со стороны Донецка пройти первый украинский блокпост, или со стороны Бахмута тоже надо пройти блокпост. Там не пропускают просто так, там стоят офицеры и солдаты с автоматами", - привел детали В.Рубан.

Он утверждает, что не имеет пропуска для перехода на неподконтрольную Украине территорию, однако, по его словам, переходил на неподконтрольную территорию для обмена пленных более 140 раз. "У меня есть опыт сложных операций, сложных переходов", - подчеркнул подозреваемый.

В.Рубан также рассказал, что при задержании был водителем автомашины, принадлежащей офицеру с позывным "Кедр". "Я выполнял роль водителя. Автомашина, на которой я ехал, принадлежит старшему офицеру "Кедр", он ее приобрел в Донецкой области и распоряжался ею. Я ее получил лишь для пересечения границы", - пояснил он.