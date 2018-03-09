Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским "". Поединок на "Стадио Олимпико" завершился вничью, 2:2, передает со ссылкой на .

"Очень важно, что мы забили дома. Но в надо будет максимально выложиться, для нас это будет главный матч.

"Мы не ожидали, что соперник забьет нам сегодня два гола. Но после этого стали лучше играть в обороне. Но играть в этом компоненте надо лучше, значит, нам надо больше работать", - отметил Индзаги.

В то же время у специалиста нет сомнения, чья из команд выше классом.

"Считаю, что "Лацио" играет лучше. Думаю, что матч в Украине мы все же выиграем", - говорит тренер римлян.

Ответный матч команд состоится 15 марта в , на НСК "Олимпийский". Начало в 20:00. Текстовый онлайн проведет наш сайт.

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