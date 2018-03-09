Военнослужащих на учениях НАТО вокруг России становится все больше

Александр Шимберг

В Северной губернии Норвегии Тромс проходят крупные учения Joint Reindeer, в которых принимают участие около пяти тысяч военнослужащих. В учениях участвуют и 350 американских военных, а также военнослужащие других стран. Целью учений норвежское командование называет поддержание и укрепление оперативной готовности бригады Норд и тренировки с подразделениями союзников в суровых климатических условиях Арктики. Учения проходят с 5 по 11 марта, в них принимают участие силы Военно-Морского Флота, ВВС, наземные части, также в учениях примут участие медики.

От США участвуют подразделения морской пехоты, от Нидерландов военнослужащие Королевского корпуса морской пехоты Нидерландов. Основная часть тренирующихся подразделений относится к норвежской бригаде Норд, включающей в себя девять батальонов и подразделение военной полиции. Бригада Норд является основной военный единицей армии Норвегии. Бригада Норд, территориально, делится на две части. Одна часть находится в Тромс, где и проходят учения сейчас. Другая, обозначаемая как Силы Быстрого Реагирования (СБР), находится в городе Рене.

Учения проходят в 500 километрах от российской границы, как считают норвежцы в безопасном расстоянии от России, но норвежское командование ожидает, что российские военные проявят интерес к этим учениям, как это и происходило в прошлые годы.

Глава военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил на этой неделе, что в мае прошлого года во время проведения учений НАТО российские ВВС пролетали в непосредственной близости от районов учений, по его словам имитируя атаку на суда, находящиеся в Норвежском море. Правда он сам отметил, что границы Норвегии не были нарушены и случай происходил в нейтральных водах. «В этой операции участвовало 12 самолетов, в том числе МиГ-31, Fencer (Су-24), Fullback (Су-34) и Backfire (Ту-22М)». Как правило, в подобных ситуациях Минобороны России часто подчеркивало, что действия пилотов российской авиации полностью соответствуют международным правилам.

Учения приведут к определенным неудобствам для жителей. Командование учениями Joint Reindeer также предупреждает, что во время учений будет пропадать сигнал GPS, он будет блокироваться в районе проведения учений от Сетермовен до Бьерквика и до высоты 30 000 футов. Национальное управление связи Норвегии предоставило Вооруженным Силам Норвегии согласие прерывать сигналы GPS в течение периода с 5 по 11 марта. Надеемся, что эти ограничения не повлияют на работу оборудования в приграничных с Норвегией районов Мурманской области. Так как учения будут проходить близко от международной трассы Е6, то движение по ней будет затруднено до 15 марта.

Необходимо отметить, что эти учения не самые большие по численности, которые будут проходить в Норвегии в этом году.

В октябре и ноябре в центральной части Норвегии к северу от Тронхейма будут проходить крупнейшие за последние десятилетия учения Trident Juncture, в которых планируется участие более 45 тысяч военнослужащих НАТО. Это почти в четыре раза больше, чем 12 700 участников учения «Запад-2017», проходившие в Белоруссии в прошлом году, из которых только около 3 тысяч участников были военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. А сколько было по этому поводу публикаций и возмущенных комментариев в зарубежной прессе, хотя на наши учения приглашались военные наблюдатели из международных организаций и европейских стран.

Командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в палате представителей США заявил, что планируется привлечь десятки кораблей и самолетов на осенние учения в Норвегии.

А еще один член североатлантического альянса Германия планирует направить на учения Trident Juncture около 8 тыс. военнослужащих.

В настоящее время на территории Норвегии в Вернесе на постоянной основе находятся более 300 военнослужащих США. Конечно 300 человек вроде бы не очень много, но между них постоянно проходит ротация, и за время нахождения этого контингента более тысячи американских военных получили навыки несения службы и проведения операций в суровых арктических условиях, а после масштабных осенних учений их станет еще больше.

Страны НАТО в этом году активно проводят учения и тренировки в Арктическом регионе. И если прошедшие в Канаде не отличались высокой численностью участников, то учения в Норвегии и проходящие сейчас, и планируемые осенью, собирают значительный состав участников из многих стран и проводятся близко к российским границам. Очевидно, что масштабные учения у наших границ не прибавляют доверия во взаимоотношениях между альянсом и Россией и говорят о правильности и своевременности проведенных мероприятий по укреплению арктических рубежей страны, о которых министр Шойгу докладывал на коллегии Министерства обороны 26 февраля.