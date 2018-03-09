Знание Скрипаля могли быть полезными при подготовке контрразведчиков

Скрипач передавал информацию не только британским, но и западным спецслужбам, - сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

И хотя он больше не имел доступа к оперативным данным, но знал разведывательные возможности России.

По словам другого собеседника, знания Скрипача могли быть полезными при подготовке контрразведчиков.

Еще один источник заявил, что шпион после приезда в Британию был полезен спецслужбам в течение ограниченного периода.

По данным СМИ, именно деятельность Скрипаля могла стать причиной его отравления.

По данным правоохранителей, сейчас в больнице, кроме Скрипача и его дочери Юлии, находится также полицейский Ник Бейли.

Скрипач и дочь в тяжелом состоянии .

Министерка внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила во время выступления в британском парламенте, что состояние пострадавших от покушения Скрипаля и 33-летней Юлии "очень серьезный". Они до сих пор без сознания, отметила руководитель ведомства.

Как рассказала Министерка журналистам, для покушения на бывшего российского шпиона использовали крайне редкую нервно-паралитическое вещество. Впрочем, Радд предостерегла от преждевременных выводов, так как пока нет подтвержденной информации об исполнителях нападения.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .