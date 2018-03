Скрипаль продолжал работать на иностранные спецслужбы после переезда в Британию, - СМИ Знание Скрипаля могли быть полезными при подготовке контрразведчиков прежний российский шпион Сергей Скрипаль продолжал передавать ценную информацию иностранным спецслужбам после переезда в Великобританию в 2010 году. Фото: Yuri Senatorov via REUTERS Скрипач передавал информацию не только британским, но и западным спецслужбам, - сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. И хотя он больше не имел доступа к оперативным данным, но знал разведывательные возможности России. По словам другого собеседника, знания Скрипача могли быть полезными при подготовке контрразведчиков. Еще один источник заявил, что шпион после приезда в Британию был полезен спецслужбам в течение ограниченного периода. По данным СМИ, именно деятельность Скрипаля могла стать причиной его отравления. По данным правоохранителей, сейчас в больнице, кроме Скрипача и его дочери Юлии, находится также полицейский Ник Бейли. Скрипач и дочь в тяжелом состоянии . Министерка внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила во время выступления в британском парламенте, что состояние пострадавших от покушения Скрипаля и 33-летней Юлии "очень серьезный". Они до сих пор без сознания, отметила руководитель ведомства. Как рассказала Министерка журналистам, для покушения на бывшего российского шпиона использовали крайне редкую нервно-паралитическое вещество. Впрочем, Радд предостерегла от преждевременных выводов, так как пока нет подтвержденной информации об исполнителях нападения. Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества . Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



