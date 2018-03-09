|Скрипаль продолжал работать на иностранные спецслужбы после переезда в Британию, - СМИ
|09.03.2018 14:29
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Знание Скрипаля могли быть полезными при подготовке контрразведчиковпрежний российский шпион Сергей Скрипаль продолжал передавать ценную информацию иностранным спецслужбам после переезда в Великобританию в 2010 году.
Фото: Yuri Senatorov via REUTERS
Скрипач передавал информацию не только британским, но и западным спецслужбам, - сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
И хотя он больше не имел доступа к оперативным данным, но знал разведывательные возможности России.
По словам другого собеседника, знания Скрипача могли быть полезными при подготовке контрразведчиков.
Еще один источник заявил, что шпион после приезда в Британию был полезен спецслужбам в течение ограниченного периода.
По данным СМИ, именно деятельность Скрипаля могла стать причиной его отравления.
По данным правоохранителей, сейчас в больнице, кроме Скрипача и его дочери Юлии, находится также полицейский Ник Бейли.
Скрипач и дочь в тяжелом состоянии .
Министерка внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила во время выступления в британском парламенте, что состояние пострадавших от покушения Скрипаля и 33-летней Юлии "очень серьезный". Они до сих пор без сознания, отметила руководитель ведомства.
Как рассказала Министерка журналистам, для покушения на бывшего российского шпиона использовали крайне редкую нервно-паралитическое вещество. Впрочем, Радд предостерегла от преждевременных выводов, так как пока нет подтвержденной информации об исполнителях нападения.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".