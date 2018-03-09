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Пьяный Евремов обматерил зрителей в Самаре
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09.03.2018 14:37
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Самарские зрители покинули зал после выхода на сцену пьяного
российского актера Михаила Ефремова. Ефремов послал самарских
зрителей Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает "Аргументы и факты.
Самара".Евремов, выступая как актер театра "Современник" 7 марта,
вышел на сцену с 30-минутным опозданием. Он путал текст, говорил
очень тихо. Когда зрители попросили его говорить громче, Ефремов
отреагировал нецензурными выражениями и послал публику."Он радостно
послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль
возвращался к этому посланию", – рассказала самарскому
изданию"Комсомольской правды" актриса местного академического
театра драмы Алла Коровкина.Она отметила, что в зале находился
министр культуры."Ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные
уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал
случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш
поклон не хватило мужества остаться", – отметила Алла
Коровкина.Зрители начали покидать зал.Билеты на спектакль по пьесе
Гарольда Пинтера "Не становись чужим" стоили 4–7 тыс. руб.В ноябре
2015 года Ефремов рассказал изданию "ГОРДОН" о пародиях на
украинских политиков Юлию Тимошенко и Виталия Кличко, о том, почему
отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и по какой
причине боится идти в политику, о деньгах, которые зарабатывает в
Украине, и о том, как отреагировал, когда узнал, что его внесли в
"белый список" артистов.
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