Самарские зрители покинули зал после выхода на сцену пьяного российского актера Михаила Ефремова. Ефремов послал самарских зрителей Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает "Аргументы и факты. Самара".Евремов, выступая как актер театра "Современник" 7 марта, вышел на сцену с 30-минутным опозданием. Он путал текст, говорил очень тихо. Когда зрители попросили его говорить громче, Ефремов отреагировал нецензурными выражениями и послал публику."Он радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию", – рассказала самарскому изданию"Комсомольской правды" актриса местного академического театра драмы Алла Коровкина.Она отметила, что в зале находился министр культуры."Ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться", – отметила Алла Коровкина.Зрители начали покидать зал.Билеты на спектакль по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" стоили 4–7 тыс. руб.В ноябре 2015 года Ефремов рассказал изданию "ГОРДОН" о пародиях на украинских политиков Юлию Тимошенко и Виталия Кличко, о том, почему отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и по какой причине боится идти в политику, о деньгах, которые зарабатывает в Украине, и о том, как отреагировал, когда узнал, что его внесли в "белый список" артистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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