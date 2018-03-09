В этом году исполняется 80 лет со аннексии Судет. Пожалуй, ни другую страницу мировой истории не обсуждают в воюющей Украины так часто и так охотно

Растерянные жители, которых выгоняли из домов и загоняли в товарные вагоны: вот как выглядит коллективная расплата за поддержку бесноватого вождя! Этот прецедент убеждает украинский, что история строгая, но справедливая.

Он гарантирует, что после окончания гибридной войны наши недруги обязательно будут отвечать за все, и даже пассивная причастность к путинской агрессии не останется безнаказанной.

"Спросите о коллективной ответственности в судетских немцев" - для отечественной блогосферы это мощный аргумент.

Проблема в том, что 2018 год ознаменовался еще одним похожим юбилеем. Восемьдесят лет назад, в марте 1938, Гитлер аннексировал Австрию.

Мартовский аншлюс сопровождался таким же восторгом толпы, такими же букетами цветов, таким же демонстративным плебисцитом. И у австрийцев тоже можно было бы спросить о коллективной ответственности, но получить совсем другой ответ.

Настроения и поступки среднестатистического австрийца после 1938 не отличались от настроений и поступков немца с Судет. Народного ликования по случаю присоединения к Германии в Австрии было нисколько не меньше.

Австрийцы тоже считались немцами и полноправными гражданами Рейха, тоже несли военный груз, тоже служили в вермахте и СС, а каждый шестой из них был в составе НСДАП.

Однако на Московской конференции 1943 союзники, которые преследовали собственные политические цели, провозгласили Австрию "первой жертвой Гитлера». Отныне все жители аннексированной страны были пострадавшими от нацизма - как чехи или поляки.

Это определило судьбу миллионов людей после 1945 года.

Любой австриец не считалось соучастником гитлеровских преступлений, а пострадавшим.

Денацификация в Австрии оказалась недолгой и в основном символической: обычно нацисты, которых люструвалы просто переходили из одного ведомства в другое, позволяя руководству отчитаться об успешном "очищения".

Через несколько лет любые преследования прекратились, и бывшие члены НСДАП заняли достойное место в новом австрийском обществе.

В австрийской политике действовала негласная джентльменское соглашение: не упрекать оппонентам нацистским прошлым. Зато австрийские евреи, уцелевшие во время Холокоста, оказались лишними для возрождающейся страны.

Собственность, забрана у них после аншлюса, что впоследствии за бесценок перешла к новым арийских хозяев, в большинстве случаев возвращена не была.

Австрийцы, которые завладели этим имуществом, тоже считались жертвами Гитлера - не станешь же отбирать квартиры и магазины в одних жертв, чтобы вернуть другим!

Поддерживая официальную "доктрину жертвы", Австрия десятилетиями замалчивали неудобное прошлое. Иногда доходило до курьезов.

В 1964 году в Зальцбург прибыла американская съемочная группа, которая работала над мюзиклом «Звуки музыки». Хотя действие фильма происходило непосредственно во время аншлюса, городские власти запретили киношникам размещать на зданиях флаги со свастикой: "В Зальцбурге никогда не было нацистов!" .

Пригрозив использовать в фильме реальную кинохронику конца тридцатых, американцы все-таки добились своего. Но лента, которая получила пять "Оскаров", предсказуемо провалилась в австрийском прокате.

Лишь к концу 1980-х страна созрела для честного диалога о собственной истории.

В 1990-х прозвучали первые официальные извинения: "Мы считали, и по-прежнему считаем, что понятие коллективной вины к австрийцам не применяется, но мы признаем коллективную ответственность" .

В 2000-х стали выплачиваться компенсации жертвам Холокоста и остарбайтерам. Но в то время большинство австрийских нацистов успели умереть, будучи уважительными и уважаемыми гражданами. А экономические активы, отчужденные во времена Гитлера, успели обогатить новых австрийских собственников и их потомков. Так что с коллективной расплатой за нацистские грехи в Австрии явно не сложилось ...

После 2014 года нам очень хочется верить в справедливое и закономерную историю.

Историю, которая непременно всех рассудит и раздаст "всем сестрам по серьгам". Историю, где нет ничего незаслуженного и неоправданного; где честность всегда вознаграждается, а зло наказывается; где за свои действия, или собственное бездействие обязательно приходится отвечать.

В нашем представлении Судеты олицетворяют именно такую ​​неумолимую историю. Но довольно сравнить послевоенную судьбу судетских немцев с послевоенным жизнью австрийца, и эта наивная вера пошатнется.

Ты радовался вхождению в состав Рейха, встречал немецкую армию цветами, щеголял со свастикой, спешил на гитлеровский плебисцит, приветствовал новые порядки, одобрял травле евреев?

Если при этом ты находился в Карлсбаде, то все пропало. Но если ты делал ровно то же самое, находясь в Инсбруке, то все в порядке.

Никто тебя ни в чем не обвинит. Даже если в свое время ты умудрился вступить в НСДАП, ты все равно будешь считаться пострадавшим от нацизма. Ты жертва - в отличие от грудного судетского младенца, вынужденного расплачиваться за гитлеровские злодеяния вместе с родителями.

Какой вывод следует из только вышеизложенного? Очень простой.

В истории нет неумолимых и правильных законов - у нее есть обстоятельства. И часто судьба человека зависит от этих обстоятельств гораздо больше, чем от его собственных взглядов и поступков.

Аннексированы Судеты - очень удобный исторический прецедент. Он позволяет с глубокомысленным видом рассуждать об ответственности, о высшей справедливости, о неизбежной расплате.