Савченко пришла в суд, чтобы поддержать Рубана

В суд по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану пришла народный депутат Надежда Савченко.

В настоящее время судьи удалились в совещательную комнату для избрания меры пресечения В.Рубану.

Н.Савченко обратилась к В.Рубану: " Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер".

"Мне кажется, что если бы наши все спецслужбы сотрудничали вместе в стране, а не раздробленно, мы могли бы сделать намного больше пользы для Украины. Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько трудными могут быть операции, особенно глубинные операции", - сказала она.

Сам В.Рубан ответил на вопрос журналистов о том, "что происходит" так: "Черная полоса в отношениях с СБУ".