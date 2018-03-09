Обнаружена связь между качество сексуальной жизни и продолжительностью сна. Об этом заявила профессор из американского Университета Флориды Лори Минц, пишет The Conversation.

Она пришла к выводу, что каждый третий житель США недосыпает. При этом 31 процент мужчин и 45 процентов женщин недовольны своей сексуальной жизнью, информирует svodka.net.

По мнению Минц, между этими показателями существует связь, поскольку оба эти явления имеют одну природу — стресс.

Психолог также отмечает, что хороший секс способствует хорошему сну. В то же время плохой приводит к недосыпу, понижающему, в свою очередь, сексуальное желание.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира