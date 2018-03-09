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Горсовет Днепра намерен предложить пожилым людям пожизненный уход в обмен на их жилье
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09.03.2018 14:45
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Днепровский городской совет планирует заключать с одинокими
пожилыми людьми договор пожизненного содержания, в обмен на их
имущество. Горсовет обязуется обеспечивать пожилых людей продуктами
питания, одеждой и медикаментами Фото: ЕРА Согласно документу,
горсовет планирует заключать с одинокими пожилыми людьми города
Днепр, у которых есть имущество, договор пожизненного содержания. В
обмен на это пенсионеры должны переписать свое жилье на
горсовет.Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную денежную
компенсацию в зависимости от возраста и состояния здоровья,
меняющуюся в зависимости от изменения прожиточного минимума, либо
одноразовое материальное вознаграждение в зависимости от размера
жилья.Также предусматривается обеспечение продуктами питания,
одеждой, медикаментами, оплата жилищно-коммунальных
услуг, проведение ремонта квартиры не реже одного раза
за 5 лет.В случае, если жилье не приватизировано –
горсовет окажет помощь в приватизации, в том числе,
материальную.Кроме того, за каждым пожилым человеком, заключившим
договор с Днепровской мэрией, будет закреплен
соцработник Территориального центра социального обслуживания.В
случае смерти владельца жилья горсовет должен похоронить его.
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