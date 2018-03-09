Днепровский городской совет планирует заключать с одинокими пожилыми людьми договор пожизненного содержания, в обмен на их имущество. Горсовет обязуется обеспечивать пожилых людей продуктами питания, одеждой и медикаментами Фото: ЕРА Согласно документу, горсовет планирует заключать с одинокими пожилыми людьми города Днепр, у которых есть имущество, договор пожизненного содержания. В обмен на это пенсионеры должны переписать свое жилье на горсовет.Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в зависимости от возраста и состояния здоровья, меняющуюся в зависимости от изменения прожиточного минимума, либо одноразовое материальное вознаграждение в зависимости от размера жилья.Также предусматривается обеспечение продуктами питания, одеждой, медикаментами, оплата жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта квартиры не реже одного раза за 5 лет.В случае, если жилье не приватизировано – горсовет окажет помощь в приватизации, в том числе, материальную.Кроме того, за каждым пожилым человеком, заключившим договор с Днепровской мэрией, будет закреплен соцработник Территориального центра социального обслуживания.В случае смерти владельца жилья горсовет должен похоронить его. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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