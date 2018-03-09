Суд по избранию меры пресечения может пройти в пятницу в Киеве

Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса, - сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

По данным источника, избрание меры пресечения для Рубана пройдет в Шевченковском райсуде Киева 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Рубана задержали утром 8 марта в пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев. По данным нардепа Владимира Арьева, Рубан виз партию оружия в Киев.

Рубан близок к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, который занимается вопросом обмена заложников.

Напомним, что 24 февраля 2017 депутат Надежда Савченко и Владимир Рубан посетили исправительную колонию в оккупированной Макеевке , где содержатся украинских военнопленных. Через три дня СБУ запретила Рубленую въезд в "ДНР", сославшись на нарушение им действующего порядка пересечения линии разграничения.