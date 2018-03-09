Погодные карусели февраля, а именно мягкая зима, которая закончилась лютыми морозами, нанесли ощутимый вред пчелам и фруктовым деревьям

К такому выводу пришли эксперты – садоводы, передает со ссылкой на .

Так, по словам представителя ННЦ «Институт пчеловодства имени П.И. Прокоповича», стабильные морозы пчелы легче переносят, чем когда происходит перепад от одного градуса мороза до двадцати за ночь.

Кроме того, если пчелы не смогу обогреться,они замерзнут, поскольку не смогут поддержать в улье нужную температуру. Такой перепад температур не пошел на пользу фруктовым деревьям.

Кандидат сельскохозяйственных наук Института садоводства НААН Украины Олег Китаев отмечает, что у деревьев короткий период глубокого зимнего сна.

“Если почувствовали весну, то от резкого снижения температуры могли пропасть цветочные почки. Сейчас ситуация еще не критическая. Главное, чтобы это не повторилось в период оттепели. Даже если будет очень холодно, то замерзнут кончики деревьев — ветви», — добавил знаток.

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