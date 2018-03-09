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Ніжна Катя Осадча у віночку з квітами привітала шанувальниць зі святом (ВІДЕО)
09.03.2018 14:50
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Відома телеведуча Катя Осадча вирішила оригінально привітати шанувальниць зі святом восьмого березня, заодно й подякувавши фанам - за блогом зірки в Інстаграмі слідкує 800 тисяч читачів, тож Катя вирішила відзначити обидві цифри.

"Дорогі дівчата! Зі святом восьмого березня, бажаю безкінечного щастя! І за іронією долі, саме сьгодні в профілі вас 800 К!! Дякую, що ми разом!", - підписала Катя відео.

У ролику Осадча позує у ніжному квітковому віночку та з картками й написами цифер на них у руках.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Бер 2018 р. о 5:30 PST



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