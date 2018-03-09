Хотя и останавливались в одной гостинице

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в столице Эфиопии Аддис-Абебе не состоялась. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщает «Интерфакс», информирует svodka.net.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран не встретились, несмотря на то, что останавливались в одной гостинице.

Предполагалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона пройдет во время делового турне в Африке, отмечает агентство. Об их возможных переговорах рассказал несколько дней назад заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Однако Государственный департамент США утверждает, что такого предложения не поступало.

Лавров, в свою очередь, назвал сообщения Госдепа неправдой: «Я не хотел на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что американцы заявили, что никакого обсуждения возможности нашей встречи в Аддис-Абебе между мной и Рексом Тиллерсоном не было. Поскольку они сочли уместным сделать такое заявление, хочу сказать, что это неправда».

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По словам министра иностранных дел, во время телефонного разговора с Тиллерсоном в январе они условились о проведении встречи при первой же возможности. Предложение о переговорах в Аддис-Абебе было мотивировано этой предварительной договоренностью.

Глава российского МИД в ходе поездки должен был посетить Эфиопию, Анголу, Мозамбик, Зимбабве и Намибию.

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