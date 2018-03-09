Современный БПЛА RQ-4 Global Hawk нам знаком как никто другой, ведь с некоторых пор он стал гнездиться в нашем ареале. О его ТТХ, сравнимых с космическими технологиями будущего наслышаны многие, но вот о том, что его регулярно модернизируют – знают не все.

Буквально на днях “Ястреб” получил обновку, которой стала семиполосная мультиспектральная камера MS-177. Первый Global Hawk с новой камерой недавно прибыл на авиабазу ВВС США Beale.

Учитывая, что и до этого данный шпион буквально “кошмарил” своих антагонистов, не вторгаясь в воздушное пространство потенциального противника, производя разведку вглубь территорий на 200 км и более, то теперь от зоркого глаза этой птички не скрыться даже при её полете на предельной высоте.

Что же, радует – наука не стоит на месте. Ну, а обновленный RQ-4 Global Hawk ждем на линии фронта на Донбассе и у берегов оккупированного Крыма. Это именно те места, где MS-177 пройдет наилучшее испытание.

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