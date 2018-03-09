На сайте "Миротворец" говорится, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан причастен к "подготовке террористических актов на территории Украины по заказу РФ". Рубана внесли в списки "Миротворца" Фото: radiosvoboda.org На сайте его обвиняют в "подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций".8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным. Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, он выполнял роль водителя, а автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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