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Рубана внесли в базу "Миротворца"
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09.03.2018 14:53
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На сайте "Миротворец" говорится, что глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан причастен к "подготовке террористических актов на
территории Украины по заказу РФ". Рубана внесли в списки
"Миротворца" Фото: radiosvoboda.org На сайте его обвиняют в
"подготовке террористических актов на территории Украины по заказу
страны-агрессора (России) и пророссийских террористических
организаций".8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам
генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным. Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены
Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде,
что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не
знал. По словам подозреваемого, он выполнял роль водителя, а
автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".
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