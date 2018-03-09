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Автосалон в Женеве: Hyundai представила электрический кроссовер (ФОТО)
09.03.2018 15:00
Автосалон в Женеве: Hyundai представила электрический кроссовер (ФОТО)

Компания Hyundai представила на Женевском автосалоне электрическую модификацию кроссовера Hyundai Kona Electric, оснащенную двумя конфигурациями силовых агрегатов. Об этом пишет Autoportal.

По информации издания, базовая версия кроссовера оснащена 135-сильным электрическим мотором, который питается от аккумулятора емкостью 39.2 кВт·ч. Запас хода автомобиля составляет 300 км, информирует svodka.net.

Также доступна другая модификация — Long Range. Она получила мотор мощностью 204 лошадиных силы, и аккумулятор емкостью 64 кВт·ч. По словам производителя, эта версия сможет преодолевать на одном заряде до 470 километров.

Максимальная скорость базовой версии автомобиля составляет 167 километров в час, при этом до «сотни» он разгоняется за 9,3 секунды. Аккумулятор автомобиля способен заряжаться до 80 процентов за 54 минуты.

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