|Автосалон в Женеве: Hyundai представила электрический кроссовер (ФОТО)
|09.03.2018 15:00
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Компания Hyundai представила на Женевском автосалоне электрическую модификацию кроссовера Hyundai Kona Electric, оснащенную двумя конфигурациями силовых агрегатов. Об этом пишет Autoportal.
По информации издания, базовая версия кроссовера оснащена 135-сильным электрическим мотором, который питается от аккумулятора емкостью 39.2 кВт·ч. Запас хода автомобиля составляет 300 км, информирует svodka.net.
Также доступна другая модификация — Long Range. Она получила мотор мощностью 204 лошадиных силы, и аккумулятор емкостью 64 кВт·ч. По словам производителя, эта версия сможет преодолевать на одном заряде до 470 километров.
Максимальная скорость базовой версии автомобиля составляет 167 километров в час, при этом до «сотни» он разгоняется за 9,3 секунды. Аккумулятор автомобиля способен заряжаться до 80 процентов за 54 минуты.
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