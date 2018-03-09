Вышел второй трейлер фильма "Игра окончена, чувак!". Видео
09.03.2018 15:01
Опубликован второй трейлер картины "Игра окончена, чувак!". Видео
опубликовали на канале Movieclips Trailers в YouTube. По сюжету
трое друзей в ожидании выхода новой захватывающей компьютерной
видеоигры узнают, что разработчика похитили террористы. Роли
исполнили Джер Бернс, Адам Дивайн, Андерс Холм, Блейк Андерсон, Мак
Брандт. Премьера фильма "Игра окончена, чувак!" запланирована на 20
апреля 2018 года. | Лента выйдет в апреле Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube