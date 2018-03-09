В четверг, 8 марта, Парламентская ассамблея Совета Европы резко осудила очередную смертную казнь в Беларуси. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Смертная казнь - жестокое и негуманное наказание, неприемлемое в Европе", - заявил докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Ов Крачтен.

Известно, что в октябре 2017 года в Беларуси тайно казнили 40-летнего Кирилла Казачка. При этом, родственникам казненного сообщили об этом и не предоставили информации о месте его захоронения. Казачка приговорили к смертной казни в 2016 году за убийство двух своих детей. Решение суда он не оспаривал.

На этом основании Крачтен вновь призвал власти Беларуси безотлагательно ввести мораторий на смертную казнь и вообще отменить ее.

Стоит отметить, что со времени провозглашения независимости в 1991 году в Беларуси осуществили более 400 казней. В 2016 году казнили четверых осужденных, в 2017 году - двух. В течение 2017 года белорусские суды приняли пять смертных приговоров.

Как сообщал svodka.net ранее, члены Совета российской Государственной думы принял решение не перечислять взнос в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Такое заявление сделал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

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