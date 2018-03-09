|«Это твой флаг! Предатель!» В Манафорта бросили российский флаг (ВИДЕО)
|09.03.2018 15:08
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Неизвестный обвинил Манафорта в продаже Америки русским, а в руках держал плакат с надписью «Кровавые деньги».
Неизвестный мужчина просил в бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта российский флаг, когда тот выходил из здания суда в городе Александрия (штат Вирджиния), информирует svodka.net.
На видеозаписи, распространенной телеканалом NBC видно, что мужчина при этом кричал в след Манафорту «Это твой флаг! Предатель!».
Также неизвестный обвинил Манафорта в продаже Америки русским, а в руках держал плакат с надписью «Кровавые деньги».
Летом 2016 года Пола Манафорта обвинили в незаконном получении денежных средств с 2007 по 2012 год. также он обвиняется в «сговоре против США» и отмывании средств.
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Судебный процесс по делу Манафорта стартует 10 июля.