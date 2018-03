«Это твой флаг! Предатель!» В Манафорта бросили российский флаг (ВИДЕО) Неизвестный обвинил Манафорта в продаже Америки русским, а в руках держал плакат с надписью «Кровавые деньги». Неизвестный мужчина просил в бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта российский флаг, когда тот выходил из здания суда в городе Александрия (штат Вирджиния), информирует svodka.net. На видеозаписи, распространенной телеканалом NBC видно, что мужчина при этом кричал в след Манафорту «Это твой флаг! Предатель!». Также неизвестный обвинил Манафорта в продаже Америки русским, а в руках держал плакат с надписью «Кровавые деньги». Летом 2016 года Пола Манафорта обвинили в незаконном получении денежных средств с 2007 по 2012 год. также он обвиняется в «сговоре против США» и отмывании средств. Читайте: "Если найдете меня в тюрьме живой, я с вами пообщаюсь": Рыбка пообещала американцам сенсацию Судебный процесс по делу Манафорта стартует 10 июля. A protester throws a Russian flag at former Trump campaign chair Paul Manafort as he exits following a court appearance. Read more: https://t.co/RDlwLG2ALR pic.twitter.com/V4BcijdwwL — NBC News (@NBCNews) 9 марта 2018 г.



экономика общество/экономика манафорта флаг плакат руках русским Теги: политические новости