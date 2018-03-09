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В Закарпатской ОГА не считают целесообразным введение в регион миссии ОБСЕ
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09.03.2018 15:09
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В Закарпатской облгосадминистрации не видят пользы во введении в
регион миссии ОБСЕ, сказал директор департамента информационной
деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА Ярослав Галас.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ввести на
Закарпатье специальную мониторинговую миссию ОБСЕ потребовал
культурный центр венгров Фото: osce.org "Облгосадминистрация против
такой миссии в области, ведь не видит в ней никакой пользы. Все
надежды, которые возлагались на ОБСЕ в Луганской области, были
провалены из-за их бездействия", – отметил он.Официально о
направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские
власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых
действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая
задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны.6
марта Общества венгерской культуры Закарпатья потребовало,
чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию
ОБСЕ.Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27
февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей
Князев сообщил, что правоохранители задержали пять
человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный
организатор-иностранец находится в розыске". Министр
иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о
поджогах "торчат российские уши".
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