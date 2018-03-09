В Закарпатской облгосадминистрации не видят пользы во введении в регион миссии ОБСЕ, сказал директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА Ярослав Галас. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ввести на Закарпатье специальную мониторинговую миссию ОБСЕ потребовал культурный центр венгров Фото: osce.org "Облгосадминистрация против такой миссии в области, ведь не видит в ней никакой пользы. Все надежды, которые возлагались на ОБСЕ в Луганской области, были провалены из-за их бездействия", – отметил он.Официально о направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны.6 марта Общества венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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