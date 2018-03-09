Президент Петр Порошенко заявляет, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества. Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, сообщает «Украинская правда».

Он приказал Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела. «Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан», — обратился он к главе СБУ.

Президент также заверил, что Рубану не удастся откупиться от обвинений. «Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти», — сказал Порошенко.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть», — добавил он.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

По словам президента, целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

«И доказательства для этого (по крайней мере то, что мне сообщил глава СБУ) есть неопровержимые. Ибо речь идет о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины», — подчеркнул Порошенко. В свою очередь, Грицак пообещал сообщить шокирующие детали во время брифинга в 15:00.

«Сегодня во время брифинга, который запланирован на 15:00 мы сообщим украинскому обществу больше деталей. Я думаю, что они для некоторых будут шокирующими», — сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира