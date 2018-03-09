Сталь в Китае подешевела за неделю самыми быстрыми темпами за год

Цены на железную руду и сталь в Китае резко снизились на этой неделе из-за ожидаемого ввода в действие пошлин на импорт металлов в США. Кроме того, инвесторы пытаются понять, что произойдет с рынком после 15 марта, когда Китай снимет зимние ограничения на объемы производства сталелитейных предприятий.

На торгах в Шанхае в пятницу сталь с поставкой в мае подешевела на 3%, до минимума за 3,5 месяца - 3738 юаней ($590) за тонну. За пять сессий цена упала на 7,8%, что стало самым заметным сокращением за год.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал два документа о пошлинах в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия с исключениями для Канады и Мексики. Решение вступит в силу примерно через две недели - 23 марта. До этого времени другие страны, помимо Канады и Мексики, сохраняют шансы согласовать исключения или скорректировать величину тарифов.

Железная руда в Сингапуре подешевела на 1,5% в пятницу, до $69 за тонну. Падение цен с начала недели составило почти 10%. Фьючеры на железную руду полностью ликвидировали прирост цен с начала года.

Аналитики в Китае также обеспокоены растущими товарными запасами железной руды и стали. По данным Shanghai Steelhome E-Commerce Co., запасы стальной арматуры подскочили более чем втрое с декабря и достигли максимума с 2013 года - 9,64 млн