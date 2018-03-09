Последнее обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации, которое состоялось 1 марта, было наполнено намеками на то, что в России пытаются возобновить гонку вооружений.

Издание проанализировало, действительно ли так опасна Россия, как об этом говорит ее президент, и что на это есть противопоставить , передает .

Пока хвастается, что его последнее “непобедимое” ядерное оружие доказывает, что и их союзники не смогли сдержать Россию, такая бравада может привести к новой гонке вооружений, которую его страна не выиграет из-за недостаточного оснащения.

В понедельник Путин заслужил редкий упрек от президента США Дональда Трампа. Тот назвал его “безответственным” за демонстрацию оружия в обращении к Федеральному Собранию России на прошлой неделе. Сама же речь была наполнена антиамериканской риторикой накануне президентских выборов 18 марта. Путин показал видео, на котором боеголовки атакуют местность, очень похожую на Флориду. Он также пожаловался, что часто игнорировали российские возражения против собственного противоракетного щита.

“Это был сигнал для Запада, в частности для , о том, что Россия готова к ядерному изоляционизму”, – сказал Андрей Кортунов, председатель Российской совета по международным отношениям (исследовательской группы, созданной Кремлем).

“Москва теперь открыто заявляет, что она готова к разрушению системы контроля над стратегическими вооружениями, которую она и Вашингтон строили более 50 лет”, – продолжил он.

Отношения между Россией и сейчас испорчены из-за обвинений о вмешательстве Кремля в президентские выборы в в 2016 году и углубление конфликта в Сирии. Поэтому оба государства рискуют вернуться к безудержной ядерной конкуренции, что уменьшает шансы спасти десятилетние договоры о контроле над вооружениями. Путин винит во всем решение в 2002 году выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и разработать глобальный защитный щит, который побудил Россию развить свой новый запас.

“Не блеф”

Он посвятил более трети своего ежегодного обращения вооружению, используя видео и анимированные графики, чтобы представить высокоскоростные подводные корабли, крылатые ракеты с “практически неограниченным диапазоном”, атомную баллистическую ракету и гиперзвуковое оружие, способное уклониться от обороны на скорости, что в десять раз превышает скорость звука.

Россия стремится поддерживать хитрый паритет и не угрожает никому, хотя “будьте уверены, что все, что я сказал сегодня, – это не блеф”, – отметил Путин.

“Имея мало что предложить на внутреннем фронте, Путин решил использовать американского бабая” накануне выборов, написал на своем сайте Стивен Пайфер, старший научный сотрудник по контролю над вооружениями в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Трамп не сделал никаких публичных заявлений относительно российского вызова . Однако, по данным Белого дома, он раскритиковал демонстрацию вооружения Путиным во время телефонного звонка с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Государственный департамент назвал видеоматериал “ненужным”, сказав “жаль”, что он изображает “ядерную атаку на Соединенные Штаты”. В Белом доме, который заявил, что расходы на оборону будут составлять около 700 миллиардов долларов в следующем финансовом году, заявили, что выступление продемонстрировало разработку Россией оружия “в прямом нарушении своих договорных обязательств”.

Военные сокращения

Хотя Россия, вероятно, достигла технологического прорыва, так же вероятно, что “Кремль рассчитывает на чудо”, – сказал Александр Гольц, независимый аналитик по вопросам обороны из Москвы.

Российский военный бюджет сократился до 2,77 трлн. рублей (48,5 млрд. долл.) в этом году с 3,05 трлн. руб. в 2017 на фоне “затягивания поясов” из-за экономической стагнации. А это лишь часть оборонных расходов . Тем не менее, “это неважно, если Путин блефует”, – говорит Гольц.

“Ко всему, что он сказал, будь то правда или нет, политикам надо относиться серьезно. Это очень сильный аргумент для тех, кто хочет развивать военный потенциал США”, – сказал он.

В прошлом месяце представили новую ядерную доктрину, которая предусматривает производство большего количества маломощных бомб и модернизацию стратегического арсенала. Администрация Трампа также планирует расширить свою программу противоракетной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая, а не только таких стран-изгоев, как Иран и Северная Корея. Новую стратегию должны обнародовать в этом месяце, сообщил The Washington Post.

“Более опасен”

Хотя противоракетной обороны вряд ли когда-то будет довольно для противодействия российскому нападения, военная и оборонная промышленность убедили Путина, “что эта угроза существует, и вы должны принять все усилия и ресурсы для ее уничтожения”, – сказал Владимир Фролов прежний российский дипломат и депутат, который сейчас является аналитиком по вопросам внешней политики.

Советский Союз – распада которого Путин предотвратил, если бы ему дали возможность изменить хотя событие в российской истории – почти уничтожил свою экономику в 80-е годы, пытаясь идти в ногу с во время гонки вооружений, сказал Дмитрий Тренин, председатель Московского Центра Карнеги . “Многие будут подталкивать президента в этом направлении”, – отметил он.

Это сделает мир “более опасным местом”, сказала Лисбет Гронлунд, старший научный сотрудник Кембриджа, Союза заинтересованных ученых, штат Массачусетс, которая выступает за снижение риска использования ядерного оружия.

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