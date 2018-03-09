До 1999 года он служил в ГРУ Генштаба ВС России, в отставку ушел в чине полковника, затем работал в структуре МИД. В декабре 2004 год ФСБ его арестовала по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании с 1995 года.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого госпитализировали в Великобритании из-за отравления, после 2010 года продолжал работать на разведывательные службы Великобритании и других зарубежных стран, пишет Financial Times со ссылкой на источники в службах безопасности. Собеседники издания допустили, что это могло стать причиной покушения на него, информирует svodka.net.

Один из бывших высокопоставленных сотрудников безопасности сообщил, что Скрипаль после 2010 года, то есть когда был передан Великобритании по обмену из России, передавал информацию зарубежным спецслужбам. Хотя его ценность как оперативного источника информации «быстро исчезла», у него получалось обсуждать возможности российской разведки с «дружественными» спецслужбами, добавил собеседник издания. Он отметил, что Скрипаль оставался полезным в течение некоторого ограниченного периода времени.

Хотя Скрипаль больше не мог заниматься шпионской деятельностью, его продолжали использовать, рассказал еще один сотрудник сил безопасности. По его словам, Скрипаль, например, мог объяснить, каковы были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки. Это особенно было полезно в подготовке сотрудников западных спецслужб.

Сергею Скрипалю 66 лет. До 1999 года он служил в ГРУ Генштаба ВС России, в отставку ушел в чине полковника, затем работал в структуре МИД. В декабре 2004 год ФСБ его арестовала по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании с 1995 года. Суд приговорил его к 13 годам колонии за госизмену. В 2010 году президент Дмитрий Медведев Скрипаля помиловал, и его вместе с ученым Игорем Сутягиным и еще двумя россиянами обменяли на 10 человек, которых в США считали российскими агентами. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. Британская полиция считает их жертвами направленного покушения и сообщила, что против них использовали отравляющее вещество нервно-паралитичесвкого действия. До сих пор из публикаций СМИ представлялось, что Скрипаль вел в Великобритании тихую жизнь и целом был малозаметен, отметила FT.

Читайте: Бойкот России - возможность занять достойную позицию, - Daily Telegraph

Бывших агентов и их опыт часто используют в оборонных структурах и спецслужбах, отметил в беседе с FT еще один чиновник. Неназванный друг Юлии Скрипаль сказал, что ее отец говорил, что читает лекции, но не уточнял, где. В ближайшем к Солсбери колледже Минобороны заявили, что в их архивах нет информации о лекциях или презентациях Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира