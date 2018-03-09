Президент Филиппин Родриго Дутерте может быть психически нездоровым, заявил главный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн. В ООН заявили о необходимости лечения филиппинского лидера Родриго Дутерте Фото: ЕРА предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте пройти проверку у психиатра, сообщает AFP.Во время пресс-конференции в Женеве комиссар ООН заявил, что Дутерте должен пройти психиатрическую экспертизу, так как "его поведение неприемлемо".Дутерте обвинил спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус в причастности к терроризму. Также филиппинский руководитель пригрозил выходом своей страны из состава ООН. В организации посчитали такие заявления неприемлемыми.Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Тогда же началась его кампания по борьбе с наркотиками. Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех наркоманов, которые живут в стране. Международное общество критикует филиппинсие власти за внесудебные казни. По данным правозащитников, силовики убили от 4 до 8 тыс. человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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