Президент Филиппин Родриго Дутерте может быть психически
нездоровым, заявил главный комиссар ООН по правам человека Зейд
Раад аль Хуссейн. В ООН заявили о необходимости лечения
филиппинского лидера Родриго Дутерте Фото: ЕРА
предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте пройти проверку
у психиатра, сообщает AFP.Во время пресс-конференции в Женеве
комиссар ООН заявил, что Дутерте должен пройти психиатрическую
экспертизу, так как "его поведение неприемлемо".Дутерте обвинил
спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус
в причастности к терроризму. Также филиппинский руководитель
пригрозил выходом своей страны из состава ООН. В организации
посчитали такие заявления неприемлемыми.Родриго Дутерте стал
президентом в мае 2016 года. Тогда же началась его кампания по
борьбе с наркотиками. Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех
наркоманов, которые живут в стране. Международное общество
критикует филиппинсие власти за внесудебные казни. По данным
правозащитников, силовики убили от 4 до 8 тыс. человек,
подозреваемых в причастности к наркоторговле.
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