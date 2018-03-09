Войска Турции и ССА практически близко подошли к курдской столице в Сирии

Как я писал некоторое время назад, операция ВС Турции “Оливковая ветвь” имеет очень много схожих черт с операцией “Щит Евфрата”. Неспешное, но уверенное продвижение турецких военных и поддерживаемых ими отрядов “Сирийской свободной армии” ни на день не прекращалось, с постепенным увеличением занятых территорий. И по состоянию на сегодняшний день, от ближайшего опорника османов до столицы кантона – Африна, только 7 километров, информирует svodka.net.

Напомню, что операция “Оливковая ветвь” началась 20 января и за месяц с небольшим курды утратили все шансы преломить ситуацию на свою пользу. Не помогли даже тысячи езидов, переброшенных из Ирака и даже Армении.

В свою очередь, хочется отметить, что “Оливковая ветвь” хотя и не напоминает блицкриг (и не должна была в принципе), но проводится куда успешнее нежели “Щит Евфрата”. По сути, театром военных действий является равнозначная территория что в первой, что во второй операции – до 2 тыс кв. км. Конечно, целью будет окружение и взятие столицы района, в первом случае Эль-Баб, в данном – Африн. Города практически равнозначные по количеству населения на момент проведения боевых действий, хотя Эль-Баб изначально более крупный населенный пункт.

В принципе, турки получили то, чего им так давно не хватало – небольшие победоносные войны, локального масштаба, но с геополитическими акцентами. И “Оливковая ветвь” демонстрирует растущий опыт армии Турции, но вот ведь вопрос, как далеко это получение опыта может зайти в будущем?

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